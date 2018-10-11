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Мать подозреваемого в убийстве болгарской журналистки: это сделал он

Общество

Он лично сказал ей о том, что убил телеведущую

Берлин, 11 октября 2018, 15:39 — REGNUM  Мать 20-летнего гражданина Болгарии, арестованного ранее в Германии по подозрению в убийстве болгарской журналистки Виктории Мариновой, заявила 11 октября, что ее сын признался в разговоре с ней о совершенном преступлении, сообщает британское агентство Reuters.

«Он признал, что сделал это, будучи пьяным и под воздействием наркотиков», — подчеркнула Надежда Красимова в интервью немецким СМИ.

«Он признался и стал плакать передо мной. Он не такой, я не могу понять этого», — добавила она.

Напомним, болгарская прокуратура заочно выдвинула обвинения против Северина Красимирова в изнасиловании и убийстве Мариновой.

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