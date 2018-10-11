Число заразившихся сальмонеллезом в детском саду на Украине увеличилось

Нетешин, Украина, , 15:45 — REGNUM Число пострадавших от острой кишечной инфекции в детском саду в Нетешине Хмельницкой области увеличилось до 56 человек, из которых 44 ребенка, заявила заведующая отделением организации эпидемиологических исследований «Хмельницкого областного лабораторного центра минздрава Украины» Татьяна Федак, сообщает 11 октября «112 Украина».

По ее словам, 45 заболевших имеют среднюю тяжесть течения инфекции, а у 31 больного диагноз был подтвержден лабораторно. У всех больных подозревают сальмонеллез.

Отмечается, что лабораторный центр обнаружил инфекцию в детском саду на овощах, столах, досках для нарезки мяса, в детских комнатах.

Напомним, ранее в детском саду «Радуга» в Нетешине произошло массовое заболевание детей.

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