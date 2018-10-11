Совершивший нападение на полицейских в Дагестане предстанет перед судом

Махачкала, , 15:25 — REGNUM Обвиняемый в нападении на двоих полицейских на перроне станции Кизилюрт в Дагестане предстанет перед судом. Психиатрическая экспертиза установила, что мужчина осознавал общественную опасность своих действий и при этом совершал их. Об этом ИА REGNUM 11 октября сообщили в пресс-службе Южного следственного управления Следственного комитета России.

По версии обвинения, 26 ноября 2017 года возле входа в зал ожидания на станции Кизилюрт обвиняемый совершил вооруженное нападение на двоих сотрудников МВД по Тарумовскому району Дагестана. В результате инцидента один из полицейских получил резаную рану щеки.

Кроме того, в ходе обысков в доме обвиняемого было обнаружено и изъято взрывное устройство — ручная граната с взрывателем. Экспертами установлено, что оно являются окончательно снаряженным боеприпасом, пригодным для использования по назначению.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что житель Дагестана Шамиль Ю.предстанет перед судом за убийство полицейского и другие тяжкие преступления. В составе вооружённого формирования он в селе Большая Задоевка Кизлярского района в пункте полиции напал с ножом на местного участкового. От полученных травм полицейский скончался на месте.

На следующий день участники вооружённой банды совершили ещё одно нападение на участкового полиции в селе Ибрагимотар Бабаюртовского района.

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