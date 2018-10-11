Мужчина-трансгендер попал в женскую тюрьму, где изнасиловал двух сокамерниц

Лидс, Великобритания, , 15:23 — REGNUM Британский суд приговорил мужчину к пожизненному заключению за то, что он, выставив себя трансгендером и будучи направленным для отбывания срока в женскую тюрьму, изнасиловал двух женщин-заключенных, сообщает британское издание The Telegraph.

52-летний Карен Уайт, рожденный мужчиной, но «идентифицирующий себя» в качестве женщины, был приговорен к тюремному сроку за различные правонарушения и направлен в женскую тюрьму города Лидс HMP New Hall, где он находился с сентября по октябрь 2017 года, где он надругался над двумя женщинами-заключенными. В результате был приговорен за совершение двух изнасилований, двух сексуальных нападений и одном нападении с нанесением телесных повреждений.

Королевский суд города Лидс установил, что Уайт является опасностью как для женщин, так и для детей. В данный момент он находится в местной мужской тюрьме, где решается вопрос о том, в каком пенитенциарном учреждении — мужском или женском — ему предстоит отбывать срок.