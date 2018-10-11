Вторые имена для российских аэропортов: конкурс завершится 5 декабря

Москва, , 15:21 — REGNUM Итоги общенационального конкурса по присвоению имен великих соотечественников 45 российским аэропортам будет объявлены 5 декабря, заявил секретарь Общественной палаты (ОП) РФ Валерий Фадеев на пресс-конференции, посвященной проекту «Великие имена России».

Как рассказал Валерий Фадеев, общенациональный конкурс «Великие имена России» пройдет в четыре этапа. До 21 октября на площадках общественных палат регионов будут составлены первичные списки из 3−10 имен, которые могут быть дополнительно присвоены аэропортам. Граждане получат возможность представить свои кандидатуры в ходе составления лонг-листов, которое пройдет с 22 по 28 октября. По словам секретаря ОП, в лонг-листы будут включены только те имена, которые наберут не менее 500 голосов. Затем с 29 октября по 7 ноября на основе социологических опросов будут формироваться шорт-листы, в которые войдут три наиболее популярных кандидата для каждого аэропорта. Завершающий этап в формате общенародного голосования пройдет с 8 по 30 ноября. Имена великих соотечественников, которые будут присвоены 45 российским аэропортам по итогам голосования будут объявлены 5 декабря.

«Любой желающий может проголосовать за тот или иной аэропорт. Любой житель, любой гражданин России — по принципу «один голос, один аэропорт, одно имя». Не только житель региона, города может голосовать за свой аэропорт. Любой житель, любой гражданин России может голосовать за любой аэропорт из списка 45, но только один раз, в одном регионе и за один аэропорт», — пояснил Валерий Фадеев.

Голосование будет проводиться на сайте проекта по адресу великиеимена. рф, в социальных сетях, посредством смс-голосования, а также в офлайн режиме — путем заполнения анкет на рейсах «Аэрофлота», анкет из печатных изданий с отправкой по почте и на постах «Волонтеров Победы» в аэропортах и на железнодорожных вокзалах.

Руководитель Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова сообщила, что на 400 пунктах голосования будут работать порядка 10 тысяч добровольцев.

По словам секретаря Общественной палаты РФ, в настоящее время идет дискуссия о возможности включения имен политических деятелей XX века в списки кандидатов, и решение по данному вопросу будет принято в ближайшие дни. Организаторы конкурса в своем большинстве склоняются к отказу от рассмотрения кандидатур, способных вызвать споры об оценке исторической роли тех или иных деятелей.

Валерий Фадеев обратил внимание на участие в проекте частных компаний. Среди партнеров конкурса «Великие имена России» компания Mail.ru, бесплатно разработавшая сайт, «Аэрофлот» и ассоциация российских аэропортов.

«Здесь общественная инициатива смыкается с частной. Частные компании считают, что это важная инициатива и будут в ней участвовать», — цитирует слова Валерия Фадеева РАПСИ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проект «Великие имена России» был представлен в ОП 4 октября. В рамках общенационального конкурса граждане в процессе открытого голосования выберут имена великих соотечественников, которые будут дополнительно присвоены российским аэропортам. При этом за аэропортами сохранятся привычные официальные названия.

Инициаторами проекта выступили Российское историческое общество, Общество русской словесности, Русское географическое общество и Российское военно-историческое общество.

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