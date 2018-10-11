Эксперт о защите от опасных играх: детей увлекает острое, нужны границы

Москва, , 15:16 — REGNUM Неудивительно, что дети проявляю интерес к опасным играм и сообществам — их увлекает все «острое», поэтому долг взрослых — ограничить им доступ к опасной для них информации, сказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 11 октября, председатель правления РОО «Право ребенка» Борис Альтшулер, комментируя законопроект о защите детей от опасных игр и сообществ.

Как сообщалось ранее, Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на защиту детей от вредного контента, который вовлекает в заведомо опасные для их жизни противоправные действия. Предлагается не удалять интернет-страницы, содержащие опасный для детей контент, а прекращать к ним доступ, это должно позволить органам следствия собрать доказательства. Кроме того, сокращается срок, в течение которого доступ к контенту должен быть прекращен.

Причины интереса детей к таким сообществам вполне понятны. Детей увлекает все остренькое, они на него клюют, это естественно. Это очень старая проблема, которая сейчас возникла в новой форме из-за возможности доступа детей к любой информации. Долг взрослых — ограничить детям доступ к опасной для них информации ради их защиты.

Какова здесь может быть роль родителей? Конечно, можно говорить о значимости воспитания. Хорошо, когда между родителями и детьми есть хороший контакт, и дети от родителей ничего не скрывают. В таких ситуациях вероятность опасных увлечений значительно ниже. Но у нас в стране есть много миллионов семей, в которых такого контакта между родителями и детьми нет.

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