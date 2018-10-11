Четверг, 11 Октября 2018 года
16:29:23 МСК

ФРГ выдала Москве обвиняемого в мошенничестве гражданина РФ

Общество

По версии следствия, он нанес ущерб в размере почти 153 млн рублей бюджету Новосибирской области

ФРГ выдала Москве обвиняемого в мошенничестве гражданина РФ
Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия
Выдача мошенника

Москва, 11 октября 2018, 15:08 — REGNUM  Российский гражданин Юрий Белорыбец, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере, выдан России немецкой стороной. Об этом 11 октября сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Белорыбец находился в международном розыске. В Германии его задержали в конце 2017 года.

По версии следствия, в 2008—2012 годах Белорыбец, будучи директором организации «Сибрегионстрой», осуществлял в Новосибирской области строительство объектов транспортной инфраструктуры. При этом было совершено хищение бюджетных средств, областной бюджет понес ущерб в размере почти 153 млн рублей.

Часть денег была обналичена, остальные переведены на счета подконтрольных обвиняемому организаций и других подставных компаний. От уголовного преследования Белорыбец скрылся.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее португальские власти выдали Москве российского гражданина Романа Гранадского, обвиняемого в разбое с незаконным проникновением в жилище. Преступление было совершено летом 2016 года в Нижегородской области.

Читайте также: Португалия выдала Москве обвиняемого в разбое гражданина РФ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экстрадиция
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить