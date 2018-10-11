Четверг, 11 Октября 2018 года
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Партии Дании настаивают на открытости спецопераций службы безопасности

Общество

Датская народная партия, партии единого списка и социалистическая народная партия выступили с заявлением о том, что Датская служба национальной безопасности должна больше информировать граждан Дании о проводимых ей акциях

Копенгаген, 11 октября 2018, 17:31 — REGNUM  4 октября имел место прецедент, когда работа Датской службы национальной безопасности парализовала движение на одной из важнейших магистралей Дании в час пик. В результате — тысячи людей не смогли вовремя добраться до места работы.

Информационное агентство DR сообщает, что имевшего место в конце прошлой недели происшествие вызвало волну негодования среди датчан. Ряд политических партий датского парламента выступили с инициативой сделать акции Датской службы национальной безопасности как можно более открытыми. Для разработки подробного плана действий в рамках этой инициативы был привлечен министр юстиции. Партии, инициировавшие реформу, подчеркивают, что деятельность аналогичных структур в других скандинавских странах уже соответствует критериям, выдвигаемым в рамках проекта.

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Зарубежная хроника
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