Партии Дании настаивают на открытости спецопераций службы безопасности

Копенгаген, , 17:31 — REGNUM 4 октября имел место прецедент, когда работа Датской службы национальной безопасности парализовала движение на одной из важнейших магистралей Дании в час пик. В результате — тысячи людей не смогли вовремя добраться до места работы.

Информационное агентство DR сообщает, что имевшего место в конце прошлой недели происшествие вызвало волну негодования среди датчан. Ряд политических партий датского парламента выступили с инициативой сделать акции Датской службы национальной безопасности как можно более открытыми. Для разработки подробного плана действий в рамках этой инициативы был привлечен министр юстиции. Партии, инициировавшие реформу, подчеркивают, что деятельность аналогичных структур в других скандинавских странах уже соответствует критериям, выдвигаемым в рамках проекта.