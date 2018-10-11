В ожидании референдума за новую столицу: о чём говорит послание Шойгу?

Москва, , 15:37 — REGNUM Cоздание альтернативного финансово-промышленного центра в Сибири может способствовать централизации государственного управления и снять риски потери прямого политического управления за электоральными процессами внутри регионов, как это случилось в Приморье, Владимирской области и Хабаровском крае. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил руководитель политтехнологической группы «Goida Centre» Артём Репринцев, комментируя предложение министра обороны Сергея Шойгу продолжать политику развития Сибири и Дальнего Востока.

При этом, по мнению политтехнолога, создание нового центра не сможет решить проблемы экономического роста и обеспечения рабочими местами населения, а также не решит региональные проблемы в сфере ЖКХ, социального обеспечения и здравоохранения. Социальное напряжение будет находиться в прямой зависимости от уровня реальных доходов населения и внутренней социальной политики государства, а не от численности новообразованного макрорегиона.

«Если говорить о конкретном высказывании Сергея Кожугедовича, то это скорее его желание и понимание необходимости централизации власти государственного аппарата. На текущий момент, ранее отложенный до президентских выборов вопрос укрупнения регионов, их объединения в макрорегионы, вновь выходит из тени на первое место. В ближайшие несколько лет, если не произойдёт глобальных изменений в политической жизни, нас ждёт эпоха референдумов и голосований за выбор новых столиц укрупнённых регионов. Карта новых макрорегионов уже давно составлена», — считает политтехнолог.

По его мнению, вначале запустят пилотные проекты, с помощью будут найдены основные «послания народу» и зафиксированы главные болевые точки и способы из нейтрализации.

Комментируя современное положение дальневосточного федерального округа, Репринцев отметил, что выделение дальневосточного гектара и дополнительного финансирование приезжающих специалистов не привлекло в регион новых переселенцев.

«Можно сказать, что официально земельные наделы получили многие, но никто не приехал, и проект просто провалился, земля пустует», — отметил он.

Кроме того, сейчас регионе можно наблюдать неравномерное распределение финансовых средств. Так, помимо Владивостока, куда вкладываются миллиарды федеральных рублей, остальные области (в частности, Магаданская и Амурская области, Чукотка) финансируются по остаточному принципу. Суммы, поступающие из федерального центра на развитие вышеуказанных территорий, не сопоставимы с деньгами, выделяемыми на проекты в Приморье.

«Жители Центральной России в погоне за большим рублём едут в Москву из прилегающих регионов. При условии наличия альтернативного центра в Сибири, «второй столицы», возможно, жители смежных регионов и будут ехать на заработки в этот центр, но это остаётся под большим вопросом. Не стоит забывать про огромные расстояния между региональными центрами. Не все готовы оставлять свою семью и уезжать на заработки на несколько месяцев без возможности приехать домой раз в месяц или выходные. Чаще всего рабочая, внутренняя миграция не превышает 1000 км», — отметил политтехнолог.

Например, из Забайкальского края ежегодно уезжают порядка 10−15 тыс. человек, а из Читы в поисках рабочих мест люди уезжают работать в Иркутск или Улан-Удэ. Кроме того, с начала 2000-х годов Север (НАО, ЯНАО, Норильск, север Красноярского края) перестал быть регионом больших заработков. Сейчас средняя зарплата рабочего в компании АЛРОСА в городе Мирный (респ. Саха Якутия) составляет 60−70 тыс. рублей, и многие с ностальгией вспоминают те доходы, которые были в Советском Союзе.

Как сообщало ИА REGNUM, глава министерства обороны РФ Сергей Шойгу убеждён, что привлечь людей в сибирский регион поможет создание там крупного финансово-промышленного центра и улучшение условий жизни людей. Он напомнил, что в Российской империи демографическую ситуацию в Сибири пытались изменить за счёт переселения за Урал людей из европейской части России, вследствие чего в регион тогда переселились почти 5 млн человек.

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