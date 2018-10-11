Четверг, 11 Октября 2018 года
21:33:09 МСК

В Токио веден запрет на дискриминацию ЛГБТ-сообществ

Общество

Токийская столичная ассамблея подписала указ о запрете дискриминации ЛГБТ-сообществ в преддверии Олимпийских игр — 2020

В Токио веден запрет на дискриминацию ЛГБТ-сообществ
Diricia De Wet
ЛГБТ активистки

Токио, 11 октября 2018, 20:27 — REGNUM  Токийская столичная ассамблея впервые издала указ на префектуральном уровне, в котором содержится запрет на дискриминацию людей, относящихся к ЛГБТ-сообществам или другим сексуальным меньшинствам.

По сообщению японского новостного агентства «Токио Симбун», указ связан прежде всего с Олимпийскими и Паралимпийскими играми 2020 г., которые пройдут в Токио, и обязательством исполнять положения Олимпийской хартии. Хартия призывает обеспечить всеми возможными способами отсутствие проявления любых форм дискриминации по признакам расы, пола, языка, религии, сексуальной ориентации и так далее.

Токийское постановление призвано воспрепятствовать любой негативной риторике по отношению к ЛГБТ-сообществам и сексуальным меньшинствам. Токийская ассамблея уверена, что обеспечение равных прав сексуальных меньшинств станет наследием игр 2020 года.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить