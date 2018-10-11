В Токио веден запрет на дискриминацию ЛГБТ-сообществ

Токио, , 20:27 — REGNUM Токийская столичная ассамблея впервые издала указ на префектуральном уровне, в котором содержится запрет на дискриминацию людей, относящихся к ЛГБТ-сообществам или другим сексуальным меньшинствам.

По сообщению японского новостного агентства «Токио Симбун», указ связан прежде всего с Олимпийскими и Паралимпийскими играми 2020 г., которые пройдут в Токио, и обязательством исполнять положения Олимпийской хартии. Хартия призывает обеспечить всеми возможными способами отсутствие проявления любых форм дискриминации по признакам расы, пола, языка, религии, сексуальной ориентации и так далее.

Токийское постановление призвано воспрепятствовать любой негативной риторике по отношению к ЛГБТ-сообществам и сексуальным меньшинствам. Токийская ассамблея уверена, что обеспечение равных прав сексуальных меньшинств станет наследием игр 2020 года.