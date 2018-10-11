Токио лучший большой город по версии издания Conde Nast Traveler

Токио, , 17:37 — REGNUM 9 октября известное американское издание Conde Nast Traveler опубликовало ежегодный рейтинг самых лучших больших городов. Токио занял первое место, второе — другой популярный японский город Киото. Город Осака, который не попал в прошлогодний рейтинг, в этом году занял 12-ю позицию.

По информации японской новостной газеты «Тюнити Симбун», Токио лидирует уже третий год подряд. «Противоречивый Токио продолжает занимать лидирующие позиции в наших рейтингах и волновать нас своими «противоречиями»: ультрасовременные, неоновые небоскребы и спокойные храмы, неповторимый стиль улиц и многовековой этикет», — сообщило издание, добавив, что японская столица — одна из лучших гастрономических направлений среди туристов.