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Эдвард Сноуден прочтет закрытую лекцию в Израиле

Общество

Бывший сотрудник американских спецслужб выступит на конференции израильской консалтинговой фирмы

Иерусалим, 11 октября 2018, 17:39 — REGNUM  Эдвард Сноуден примет участие в конференции израильской консалтинговой компании OH! Orenstein-Hoshen. Как сообщает израильское информационное агентство Ynet, мероприятие состоится 6 ноября.

В связи с тем, что бывший сотрудник американских спецслужб находится в международном розыске, он выступит перед израильтянами по видеосвязи. Трансляция будет вестись по защищенному каналу. Примечательно, что в мероприятии также примет участие бывший заместитель директора израильской разведки Мосад Рам Бен-Барак.

Известно, что на конференции Эдвард Сноуден выступит с лекцией, так или иначе касающейся Израиля, а также ответит на вопросы участников.

Напомним, что в 2013 году Сноуден раскрыл секретную информацию о слежке американских спецслужб за информационными коммуникациями по всему миру, за что был объявлен в розыск властями США. В настоящее время самый разыскиваемый американец находится в России, где он смог получить политическое убежище.

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Зарубежная хроника
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