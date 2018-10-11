Завербованные «Джебхат ан-Нусра»* граждане осуждены в Петербурге

Санкт-Петербург, , 14:51 — REGNUM Двое молодых выходцев из стран Туркестана осуждены в Санкт-Петербурге за покушение на участие в деятельности террористической организации. Они собирались отправиться в Сирию, чтобы вступить ряды террористической структуры «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Приговор в отношении Камолиддина Азимжанова и Маруфжона Исакова огласил Московский окружной военный суд, рассмотрев уголовное дело на базе Ленинградского окружного военного суда. Оба фигуранта были признаны виновными.

Как установлено, в декабре 2017 года 21-летние обвиняемые нашли пособника в Сирии, с которым вступили в связь посредством интернета и сообщили о своем желании участвовать в деятельности террористической организации. В качестве доказательства своих намерений они переслали посреднику копии своих паспортов.

По данным СКР, для связи с вербовщиком в Сирии подозреваемые использовали мессенджер Telegram.

Сирийский пособник, личность которого установить не удалось, проинформировал Исакова и Азимжанова о том, как добраться из РФ в Сирию, чтобы не быть задержанными, и пообещал содействие в доставке в тренировочный лагерь боевиков.

В апреле 2018 года обвиняемые уже купили авиабилеты для вылета из РФ, но были задержаны сотрудниками региональных управлений МВД и ФСБ России при поддержке спецназа Росгвардии.

Как сообщили 11 октября в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, подсудимые вину не признали, но их вина была доказана стороной обвинения.

Суд назначил обоим фигурантам наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет в исправительной колонии строгого режима.