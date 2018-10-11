Псковский аэропорт «Кресты» претендует на новое «великое имя»

Псков, , 14:41 — REGNUM Аэропорт Пскова «Кресты» стал одним из 45 аэропортов, участвующих в проекте «Великие имена России». Как сообщает корреспондент ИА REGNUM , проект по присвоению имён выдающихся соотечественников аэропортам страны стартовал сегодня, 11 октября.

Новые названия для аэропортов выберут по итогам общенационального конкурса. На первом этапе, до 21 октября, по результатам публичных обсуждений в каждом регионе будет сформирован первичный список имён-претендентов для названия местного аэропорта. Затем пройдут голосования за имена в длинном и коротком списках претендентов. До 7 ноября 2018 года Всероссийский центр изучения общественного мнения определит первую тройку имён в каждом из 45 регионов страны, участвующих в акции. С 8 по 30 ноября пройдет открытое голосование. Результаты конкурса планируют обнародовать 5 декабря на ежегодном форуме «Добровольцы России».

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Один из инициаторов акции, глава патриаршего совета по культуре, митрополит Псковский и Порховский Тихон назвал возможное название для псковского аэропорта в ходе встречи со студентами Псковского государственного университета. По его мнению, псковский аэропорт может получить имя «Княгиня Ольга». Аэропорт «Шереметьево» в Москве он предложил переименовать в «Фёдор Достоевский», «Пулково» в Санкт-Петербурге — в «Александр Пушкин».

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Отметим, что из 45 российских аэропортов, участвующих в акции, пять расположены в Северо-Западном федеральном округе: это аэропорты Пскова, Калининграда, Санкт-Петербурга, Мурманска и Архангельска.