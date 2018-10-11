Минобороны Казахстана и власти Чимкента развивают сотрудничество

Чимкент, Казахстан, , 14:39 — REGNUM Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев, аким (глава) Чимкента Габидулла Абдрахимов и председатель военно-патриотического общественного движения «Жас сарбаз» генерал-майор Мухамеджан Таласов подписали меморандум о сотрудничестве и взаимодействии, сообщает 11 октября агентство «Казинформ».

Стороны договорились о согласованных действиях, взаимной поддержке и сотрудничестве в военно-патриотическом воспитании молодежи. Документ подписан сроком на пять лет. В рамках подписанного документа планируется разработать совместный годовой план мероприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября в Казахстане состоялась церемония открытия первого в республике центра духовно-нравственного воспитания. Работа центра будет направлена на усиление роли женщины в семье и воспитание девочек с опорой на традиции и обычаи казахского народа.

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