Четверг, 11 Октября 2018 года
16:29:21 МСК

Минобороны Казахстана и власти Чимкента развивают сотрудничество

Общество

Документ подписан сроком на пять лет

Чимкент, Казахстан, 11 октября 2018, 14:39 — REGNUM  Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев, аким (глава) Чимкента Габидулла Абдрахимов и председатель военно-патриотического общественного движения «Жас сарбаз» генерал-майор Мухамеджан Таласов подписали меморандум о сотрудничестве и взаимодействии, сообщает 11 октября агентство «Казинформ».

Стороны договорились о согласованных действиях, взаимной поддержке и сотрудничестве в военно-патриотическом воспитании молодежи. Документ подписан сроком на пять лет. В рамках подписанного документа планируется разработать совместный годовой план мероприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября в Казахстане состоялась церемония открытия первого в республике центра духовно-нравственного воспитания. Работа центра будет направлена на усиление роли женщины в семье и воспитание девочек с опорой на традиции и обычаи казахского народа.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане открыли первый центр духовно-нравственного воспитания

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Патриотическое и духовное воспитание
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить