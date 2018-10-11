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У ворот ярославской колонии появился детский городок

Общество

Для детей осужденных

У ворот ярославской колонии появился детский городок
Иллюстрация: УФСИН по ЯО
Детский городок у колонии в Ярославле

Ярославль, 11 октября 2018, 14:19 — REGNUM  На территории, прилегающей к исправительной колонии №1 УФСИН России по Ярославской области, появилась детская игровая площадка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УФСИН по Ярославской области. Деревянная песочница и детские качели установлены вблизи комнаты приема граждан, приезжающих на свидания к своим родственникам.

«Идея создать игровою зону для посетителей учреждения возникла еще летом. Мы постарались создать комфортные условия для граждан, чтобы они смогли проводить время вместе с детьми, ожидая встречи с осужденными», — рассказал начальник отделения по воспитательной и социальной работе УФСИН майор внутренней службы Николай Малинов.

На подготовку игровой площадки ушло около двух месяцев. Городок сделали осужденные, работающие в деревообрабатывающем цехе центра трудовой адаптации ИК-1. Сначала они подготовили эскиз, а затем изготовили элементы городка. Подобная практика будет применена и в других учреждениях уголовно-исполнительной системы региона.

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