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«Репортёры без границ»: 56 журналистов погибли с начала 2018 года

Общество

С начала года в зоне военных действий или вооруженных конфликтов погибло 29 журналистов (52%)

«Репортёры без границ»: 56 журналистов погибли с начала 2018 года
Цитата из х/ф «Профессия: репортёр». Реж. Микеланджело Антониони. 1975. Италия, Испания, Франция
Журналист на чужбине. Смерть в чужой стране

Париж, 11 октября 2018, 14:25 — REGNUM  56 журналистов погибли в течение первых девяти месяцев 2018 года из-за их профессиональной деятельности — больше, чем в течение всего 2017 года, сообщает неправительственная организация (НПО) «Репортёры без границ».

«Эти тревожные цифры напоминают нам о насущной необходимости дальнейшей защиты журналистов», — говорится в заявлении организации.

Согласно данным организации «Репортёры без границ», в настоящее время Афганистан является самой «смертельной страной», где погибли 13 журналистов. В Йемене были убиты 5 сотрудников СМИ.

С начала года в зоне военных действий или вооруженных конфликтов погибло 29 журналистов (52%). В первую очередь — в Сирии, Пакистане и Палестине.

Напомним, «Репортёры без границ» — это влиятельная международная организация, призванная защищать свободу журналистов и их деятельности. Организация была основана в 1985 году, центральный офис базируется в Париже.

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