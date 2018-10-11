«Репортёры без границ»: 56 журналистов погибли с начала 2018 года

Париж, , 14:25 — REGNUM 56 журналистов погибли в течение первых девяти месяцев 2018 года из-за их профессиональной деятельности — больше, чем в течение всего 2017 года, сообщает неправительственная организация (НПО) «Репортёры без границ».

«Эти тревожные цифры напоминают нам о насущной необходимости дальнейшей защиты журналистов», — говорится в заявлении организации.

Согласно данным организации «Репортёры без границ», в настоящее время Афганистан является самой «смертельной страной», где погибли 13 журналистов. В Йемене были убиты 5 сотрудников СМИ.

С начала года в зоне военных действий или вооруженных конфликтов погибло 29 журналистов (52%). В первую очередь — в Сирии, Пакистане и Палестине.

Напомним, «Репортёры без границ» — это влиятельная международная организация, призванная защищать свободу журналистов и их деятельности. Организация была основана в 1985 году, центральный офис базируется в Париже.