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Луганск полностью подготовили к отопительному сезону

Общество

В столице ЛНР отопительный сезон начнется 15 октября

Луганск полностью подготовили к отопительному сезону
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Отопление

Луганск, 11 октября 2018, 14:01 — REGNUM  Все дома и социальные объекты в Луганске подготовлены к отопительному сезону, заявил начальник управления обеспечения жизнедеятельности города Игорь Гайдаш, сообщает 11 октября «Луганский информационный центр».

По его словам, в столице Луганской Народной Республики (ЛНР) расположены 176 соцобъектов, из них: 122 образовательных учреждения, 47 культурных учреждений и семь учреждений соцзащиты. Также в Луганске находятся 1,469 тыс. жилых домов с центральном отоплением. Все перечисленные объекты подготовлены к отопительному сезону.

Напомним, в Луганске отопительный сезон начнется с 15 октября.

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