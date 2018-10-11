Религиозные лидеры приняли в Астане итоговую декларацию

Астана, , 14:15 — REGNUM Участники VI съезда лидеров мировых и традиционных религий приняли итоговую декларацию, сообщает 11 октября агентство «Казинформ».

Проект декларации был разработан секретариатам съезда и согласован с представителями лидеров мировых и традиционных религий, рабочей группой и членами секретариата. Проект документа также одобрен советом религиозных лидеров.

Председатель Сената парламента Казахстана, руководитель секретариата съезда лидеров мировых и традиционных религий Касым-Жомарт Токаев отметил, что в честь 15-летия съезда религиозных лидеров Казахстан выпустил специальную марку.

Как сообщало ИА REGNUM, 10−11 октября в Астане проходит VI съезд лидеров мировых и традиционных религий. В нём принимают участие 82 делегации из 46 стран мира.

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