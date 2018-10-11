Мамаев готовит ответный иск к водителю Соловчуку

Москва, , 13:55 — REGNUM Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, задержанный по уголовному делу о хулиганстве, намерен подать встречный иск к Виталию Соловчуку — водителю ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой, сообщает 11 октября «Росбалт».

По данным издания, во время допроса Мамаев признал свою вину по статье «Хулиганство» в эпизоде с водителем, однако считает, что тот спровоцировал конфликт и первым нанес ему удар.

«Павел в результате этого удара получил серьезный ушиб, может, и более тяжелую травму. По крайне мере, лицо к ночи 10 октября стало очень сильно болеть», — рассказал собеседник издания.

Напомним, ранее в одном из кафе Москвы произошла драка с участием нападающего «Зенита» Александра Кокорина и Мамаева, в результате которой пострадал чиновник Минпромторга РФ Денис Пак. Позже сотрудники полиции установили причастность спортсменов к избиению Соловчука. Накануне футболистов задержали на 48 часов.

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