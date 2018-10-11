Мусорный коллапс: челябинцам «забыли» пересчитать плату за вывоз отходов

Челябинск, , 13:45 — REGNUM В Челябинске местным жителям так и не пересчитали плату за вывоз мусора в сентябре. Об этом журналистам сообщили сами горожане.

По их словам, в управляющих компаниях от них требуют лично обращаться за перерасчётом. Также необходимы акты невывоза мусора из конкретного двора.

Впрочем, в мэрии обещают, что перерасчёт получат все челябинцы. Возможно, уже в октябре его проведут автоматически.

Напомним, после закрытия городской свалки в Челябинске разразился мусорный коллапс. Многие подрядчики отказались возить мусор на загородные полигоны. Челябинск превратился в свалку.

Властям города и области пришлось принимать срочные меры. В город были направлены мусоровозы из муниципалитетов Южного Урала и из-за пределов региона. Но пока окончательно справиться с вывозом мусора не удалось.