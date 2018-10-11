Синоптики пообещали москвичам продление «бабьего лета»

Москва, , 13:42 — REGNUM Синоптики обещают москвичам на предстоящие выходные и на начало следующей недели теплую погоду без осадков. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра РФ.

Отмечается, что значения средней суточной температуры на выходных в столице России будут выше климатической нормы для середины осени на 4−5 °С.

«Преобладающее направление ветра — северо-западное, и он будет не сильным», — сообщили в метеослужбе.

Также синоптики отметили, что «бабье лето» продлится в Москве еще и в начале следующей недели.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно прогнозам синоптиков, сегодня, 11 октября, в Москве ожидается облачная погода без осадков, днем воздух в Московском регионе прогреется до +12…+14 °С.

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