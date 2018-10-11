Жена Мамаева встала на защиту своего супруга

Москва, , 13:30 — REGNUM Супруга полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана поддержала своего мужа, обвиняемого по двум статьям УК РФ в нанесении побоев и хулиганстве. Кроме того, она посоветовала оставить все комментарии по поводу этой истории при себе.

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Кокорин и Мамаев стали фигурантами второго уголовного дела о хулиганстве

«Я люблю своего мужа, и мне всё равно, что вы об этом думаете», — написала Алана Мамаева в своём Instagram.

https://www.instagram.com/p/BoyC2sqnPwr/

Ранее, комментируя скандал вокруг своего мужа, Мамаева заявляла, что ей стыдно за поведение футболиста.

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Как сообщало ИА REGNUM, об участии нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева в двух нападениях стало известно 8 октября. Одну драку футболисты устроили в столичном кафе, ранее избили водителя «Первого канала». Полиция возбудила в отношении дебоширов уголовное дело по статье «Побои». 10 октября Кокорин и Мамаев явились в столичный главк МВД для дачи показаний. В настоящее время возбуждено еще одно уголовное дело по статье «Хулиганство». Оно выделено в отдельное производство. Оба подозреваемых задержаны на 48 часов. Меру пресечения им суд изберёт 12 октября.

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