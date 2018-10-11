Владельцам нежилых помещений в Казахстане ограничат плату общедомовых нужд

Астана, , 13:32 — REGNUM Для владельцев нежилых помещений Казахстана ограничат превышение платы на общедомовые нужды, сообщает 11 октября агентство «КазТАГ» со ссылкой на заместителя министра по инвестициям и развитию республики Каирбека Ускенбаева.

Замминистра представил новый законопроект по вопросам ЖКХ в Мажилисе парламента Казахстана.

В проекте документа сказано, что общим собранием жителей дается возможность увеличить общедолевую нагрузку на собственников нежилых помещений только в два раза по сравнению с остальными жильцами.

Ускенбаев добавил, что ранее собственники нежилых помещений платили в три или четыре раза больше, чем собственники жилых помещений.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на начало октября общая задолженность населения Казахстана по коммунальным услугам составляет 13 млрд тенге ($35,7 млн).

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