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Владельцам нежилых помещений в Казахстане ограничат плату общедомовых нужд

Общество

Новый законопроект представили в Мажилисе парламента Казахстана

Астана, 11 октября 2018, 13:32 — REGNUM  Для владельцев нежилых помещений Казахстана ограничат превышение платы на общедомовые нужды, сообщает 11 октября агентство «КазТАГ» со ссылкой на заместителя министра по инвестициям и развитию республики Каирбека Ускенбаева.

Замминистра представил новый законопроект по вопросам ЖКХ в Мажилисе парламента Казахстана.

В проекте документа сказано, что общим собранием жителей дается возможность увеличить общедолевую нагрузку на собственников нежилых помещений только в два раза по сравнению с остальными жильцами.

Ускенбаев добавил, что ранее собственники нежилых помещений платили в три или четыре раза больше, чем собственники жилых помещений.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на начало октября общая задолженность населения Казахстана по коммунальным услугам составляет 13 млрд тенге ($35,7 млн).

Читайте ранее в этом сюжете: Долги жителей Казахстана по ЖКХ превысили $35 млн

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