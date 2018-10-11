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Мошеннический ритуальный бизнес выявили в Новгородской области

Общество

Сотрудники бюро судмедэкспертизы и ритуального агентства наживались на продаже «ритуальных наборов» родственникам умерших

Старая Русса, Новгородская область, 11 октября 2018, 13:04 — REGNUM  В Старой Руссе Новгородской области возбуждено уголовное дело по факту мошенничества на рынке ритуальных услуг. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД, в организации противоправной деятельности подозреваются работники Старорусского межрайонного учреждения судебно-медицинской экспертизы — заведующий, судебно-медицинский эксперт, санитар морга и лаборант, а также владелец одного из ритуальных агентств.

Полицейские из отдела экономической безопасности и противодействия коррупции межмуниципального отдела МВД России выявили, что работники учреждения судебно-медицинской экспертизы предлагали родственникам умерших приобрести «ритуальные наборы» для подготовки тел к похоронам стоимостью от 3,5 тыс. до 10 тыс. рублей, при этом фактически никаких дополнительных услуг не выполняли, а распоряжались деньгами по своему усмотрению.

По данным следственного управления Следственного комитета России по Новгородской области, такой бизнес подозреваемые вели с февраля 2016 года по сентябрь 2018 года. В материалах дела говорится о восьми потерпевших, которым был причинён ущерб на сумму более 47 тыс. рублей.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой»).

В результате преступных действий более чем 8 потерпевшим причинен ущерб на сумму свыше 47 тыс. рублей. В настоящее время злоумышленники задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.

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Ритуальные услуги и содержание кладбищ
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