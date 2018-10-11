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В России могут ужесточить наказание за ложный вызов экстренных служб

Общество

Ложный вызов экстренных служб влечет за собой большие расходы бюджетных средств

Москва, 11 октября 2018, 13:03 — REGNUM  Штраф за заведомо ложный вызов пожарных, полиции или скорой помощи в России может увеличиться в пять раз — соответствующий законопроект разработан Московской городской думой.

Кроме того, документ предусматривает наказание в виде выполнения нарушителями обязательных работ сроком до 200 часов.

Отмечается, что ложный вызов экстренных служб влечет за собой большие расходы бюджетных средств и лишает необходимой помощи тех, кто в ней действительно нуждается.

Напомним, начиная с 12 сентября 2017 года, в России были зарегистрированы многочисленные заведомо ложные сообщения об акте терроризма. За это время были эвакуированы свыше 45 тыс. человек.

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Телефонный терроризм
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