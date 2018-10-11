В Подмосковье заключили контракт на реконструкцию Путилковского шоссе

Красногорск, , 12:59 — REGNUM В подмосковном Красногорске заключили контракт на разработку проекта реконструкции Путилковского шоссе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Московской области. Как заявил глава ведомства Алексей Гержик, завершить проектирование объекта планируется уже в I квартале 2019 года.

«Работы по реконструкции Путилковского шоссе проведут в период с 2019 по 2021 годы. В ходе реконструкции участок Путилковского шоссе протяжённостью порядка 1,7 км планируется расширить с двух до четырёх полос движения», — отметил он.

Контракт на разработку проектной документации по реконструкции Путилковского шоссе был заключен между ГКУ «Дирекция дорожного строительства» и «ВТМ дорпроект столица» в городском округе Красногорск. Стоимость контракта составляет 30,3 млн рублей. Финансирование осуществляется за счёт средств дорожного фонда Московской области.

В пресс-службе также отметили, что при проектировании объекта будет проработан вопрос обеспечения достаточной пропускной способности самого Путилковского шоссе и выездов на него с прилегающих жилых комплексов и на МКАД, а также устройство тротуаров, велосипедных дорожек и линий электроосвещения. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв в ходе рабочей поездки в Красногорск дал поручение о проведении реконструкции Путилковского шоссе.

Как сообщало ИА REGNUM, во время рабочей встречи с президентом России Андрей Воробьёв отметил, что в Московской области есть заметные проблемы с состоянием федеральных трасс из-за их перегруженности. Всего за пять лет в регионе было построено 22 путепровода. В 2018 году принимаются работы по трассе А-101, а также построенному через Волгу мосту в Дубне.

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