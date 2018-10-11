Кокорин и Мамаев стали новым мемом в соцсетях

Москва, , 13:26 — REGNUM Ситуация с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым набирает обороты вместе с растущим возмущением пользователей соцсетей. Впрочем, помимо гневных сообщений в сети можно встретить и многочисленные шутки, в которых футболистов сравнивают с бойцом UFC Хабибом Нурмагомедовым или причастными к «делу Скрипаля» Александром Петровым и Русланом Бошировым.

https://twitter.com/FlexoUps/status/1049590350472519680

«Нурмагамедов: я самый офигевший (отредактировано, — прим. ред. ИА REGNUM ) спортсмен в РФ. Кокорин: подержи моё пиво, Хабиб», — пишет Ofnews.

«Хабибу вообще повезло, что не ходит завтракать в «Кофеманию». Так бы Кокорин и ему с вертухи лицо (отредактировано — прим. ред. ИА REGNUM ) разнес», — пишет MDK.

https://twitter.com/bururbrot/status/1049328263997341696

https://twitter.com/subb_ZEr0/status/1049619990205407232

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в одном из московских кафе Александр Кокорин и Павел Мамаев предположительно причастны к избиению чиновника Минпромторга РФ Дениса Пака. Кроме того, сотрудники МВД установили причастность футболистов к избиению водителя телеведущей «Первого канала». Спортсменов задержали на 48 часов по делу о хулиганстве.

Сейчас Кокорин и Мамаев являются подозреваемыми по уголовным делам, возбужденным по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ «Побои». 11 октября пройдут очные ставки по делу футболистов, а 12 октября следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении спортсменов меры пресечения.

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