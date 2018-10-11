В Канске интимная переписка учителя с подростом обернулась уголовным делом

Канск, Красноярский край, , 12:37 — REGNUM Скандал в Красноярском крае, связанный с интимной перепиской учителя с 15-летним подростком, набирает обороты.

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 11 октября, в Главном следственном управлении СКР по региону, по данному факту возбуждено уголовное дело.

О том, что в городе Канске 30-летняя учительница вступила в переписку на интимные темы с 15-летним подростком, следствие узнало в ходе мониторинга СМИ. Педагог подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 135 УК РФ («Развратные действия»).

По предварительным данным, женщину приняли на работу в одну из канских школ учителем английского языка с 1 сентября 2018 года. В этом же месяце она написала сообщение подростку, который вступил с ней в диалог. Переписка длилась несколько дней. Женщина призналась школьнику в симпатии, но при этом вступить с ней в интимную связь напрямую не предлагала. Между тем школьник воспринял её слова как намек на интимные отношения и, по данным следствия, попросил больше ему не писать. Переписка между ними прекратилась.

Учительницу опросили, ей предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу. Текст переписки подвергнется лингвистической экспертизе.

«В управление образования города Канска подготовлено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении ГСУ СКР по Красноярскому краю.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 8 октября стало известно, что следователи начали проверку по факту скандальной переписки педагога с учеником. К тому времени женщина уже написала заявление об уходе из школы по собственному желанию.

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