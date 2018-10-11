В школах Германии планируется усилить «демократическое воспитание»

Берлин, , 12:21 — REGNUM Конференция министров культуры Германии (КМК) в настоящее время ставит «демократическое воспитание» в основу школьного образования. Приверженность борьбе против расизма, антисемитизма, исламофобии, сексизма и гомобофии должна вознаграждаться хорошими оценками и более подробно обсуждаться в классе, пишет журналистский портал Journalisten Watch 11 октября.

13-страничный документ о «демократическом воспитании» в школах — часть проекта резолюции КМК, проходящей 11−12 октября в Берлине. Об этом сообщают издания медиагруппы Funke.

«Наша демократия живёт благодаря соучастию. Для этого нужны убежденные и преданные демократы», — сказал председатель КМК, министр образования Тюрингии Хельмут Хольтер.

Школьники должны привлекаться к проблеме дискриминации и мизантропии. Важно противостоять историческому ревизионизму и образу упрощенного общества, говорится в документе. Ассоциация учителей поддерживает предложения КМК, предлагает ввести в школы должность ответственного за «демократическое воспитание».

«В последние годы политическое образование сократилось. После исследований PISA (международные исследования качества школ в странах ОЭСР) были усилены математика, немецкий язык, точные науки. Настало время вернуть политическое образование», — говорит председатель Союза образования и науки Марлис Тепе.

КМК также рекомендует приглашать политиков в школы для проведения активной дискуссии.

Как сообщало ИА REGNUM, в этом году исполнилось 50 лет, как КМК приняла решение ввести уроки секспросвета в школах Германии. За 50 лет цели и задачи этой дисциплины подверглись изменениям: теперь эти уроки призваны бороться с гомофобией и прививать детям идею гендерного разнообразия.

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