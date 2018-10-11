Дольщики челябинского «Речелстроя» просят вернуть застройщика в СИЗО

Челябинск, , 12:06 — REGNUM Депутат городской думы Челябинска и один из основателей компании «Речелстрой» Андрей Пязок может снова попасть в СИЗО. С таким требованием выступили дольщики жилого района «Чурилово Лейк Сити», которые так и не получили уже давно оплаченных квартир.

Андрей Пязок обвиняется в крупном мошенничестве. Арестован он был осенью 2017 года, после звонка президента России Владимира Путина дольщикам и губернатору Борису Дубровскому. В июне он снова вышел на свободу, под залог в 4 млн рублей. Считалось, что на свободе он сможет обеспечить достройку домов. Однако дольщики отмечают, что не видят от него результативных шагов в этом направлении.

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Часть домов была сдана «Речелстроем» ранее. Ещё несколько построила компания «Западный Луч», которую для решения проблемы привлекли областные власти. Осталось сдать восемь домов.

Всего жилья ждут порядка 800 дольщиков. Когда будут построены остальные дома, неизвестно.

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