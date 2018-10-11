Чеченец, возмутивший своим поведением Кадырова, попросил прощения

Грозный, , 12:05 — REGNUM Уроженец Чечни, который своим недостойным поведением разозлил главу республики Рамзана Кадырова, нашелся очень быстро. Уже поздно вечером 10 октября он опубликовал в сети интернет видео, на котором просит прощения за свой поступок.

На кадрах видеосъемки прославившийся в плохом смысле этого слова молодой чеченец называет свой поступок недостойным и отмечает, что его «очень сильно поругали в руководстве республики и родители».

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Из видео остается неясным, откликнется ли виновник на призыв главы Чечни немедленно явиться к нему для принятия воспитательных мер. Напомним, Рамзан Кадыров, назвав поступок уличного хулигана позором для чеченского народа, приказал провинившемуся молодому человеку «немедленно, сию же минуту отозваться и первым же рейсом, где бы ни находился, прибыть в Грозный». По словам чеченского лидера, если его не научили себя вести родители, то он научит сам.

Как сообщало ИА REGNUM, на кадрах видеоролика, возмутившего Кадырова, видно, что какой-то молодой человек, как позже выяснилось, в автобусе, бросает в пассажиров баночку из-под напитка со словами «Ахмат — сила».