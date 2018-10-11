Кокорин и Мамаев стали фигурантами второго уголовного дела о хулиганстве

Москва, , 11:58 — REGNUM Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, которые совершили несколько нападений в центре Москвы, попали под новое уголовное преследование. На этот раз полиция возбудила в отношении спортсменов дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Оно выделено в отдельное производство.

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Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Москве, сегодня, 11 октября, следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении них меры пресечения.

«Учитывая широкий общественный резонанс, уголовные дела были переданы в ГСУ ГУ МВД России по Москве для дальнейшего расследования», — говорится в сообщении столичного Главка.

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Как сообщало ИА REGNUM, об участии нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева сразу в двух драках в центре Москвы стало известно 8 октября. Одна из потасовок произошла в столичном кафе с чиновником Минпромторга РФ Денисом Паком и директором ФГУП НАМИ Сергеем Гайсиным. До этого спортсмены успели напасть на водителя Первого канала. Мужчину пришлось госпитализировать в больницу с множественными травмами.

В отношении футболистов было возбуждено уголовное дело о побоях. 10 октября подозреваемые были доставлены в ГСУ ГУ МВД России по Москве для дачи объяснений и проведения с ними следственных действий.

В настоящее время Александр Кокорин и Павел Мамаев являются подозреваемыми и задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. Сегодня, 11 октября, запланировано проведение очных ставок и других необходимых мероприятий и следственных действий.

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