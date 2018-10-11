В Армянске отрицают новые выбросы на «Крымском титане»

Армянск, Крым, , 11:46 — REGNUM Концентрация вредных веществ в крымском Армянске не превышает допустимых норм. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил глава администрации города Василий Телиженко.

«Выбросов никаких быть не может, поскольку завод остановлен и, как известно, возобновит свою работу только после модернизации. По официальным данным Роспотребнадзора и других проверяющих структур, все показатели в норме. Замеры проводятся регулярно», — отметил глава администрации.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце лета на территории завода «Крымский титан» произошли выбросы сернистого ангидрида и других химвеществ в атмосферу. Предприятие было временно остановлено в начале сентября, в школах и детских садах объявили внеочередные каникулы. 24 сентября режим чрезвычайной ситуации был отменён. Глава республики Сергей Аксёнов позже заявил, что завод возобновит работу в случае отсутствия рисков для природы и здоровья людей.

«До 12 октября планируем согласовать «дорожную карту» с Росприроднадзором, Министерством природных ресурсов и экологии РФ, Роспотребнадзором и МЧС. После того как планы будут подтверждены, предприятие сможет приступить к работе», — отметил глава РК.

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