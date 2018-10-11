Погибший в Лондоне соратник Березовского готовился разоблачить «Аэрофлот»

Лондон, , 11:37 — REGNUM Бывший заместитель главы компании «Аэрофлот», соратник бизнесмена Бориса Березовского Николай Глушков намеревался открыто рассказать о связях авиаперевозчика со спецслужбами. Об этом сообщает The Wall Street Journal cо ссылкой на документы суда.

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Издание отмечает, что о планах выступить в суде Лондона Глушков рассказывал друзьям. Также сообщается, что после назначения на должность заместителя руководителя «Аэрофлота» в 1996 году Глушков провёл аудит в компании и выяснил, что из 15 тысяч работников «Аэрофлота» 3,5 тысячи являлись «сотрудниками под прикрытием» одной из отечественных спецслужб.

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Как сообщало ИА REGNUM, бывший соратник бизнесмена Бориса Березовского Николай Глушков в марте 2017 года был заочно приговорён судом в России к восьми годам лишения свободы по делу о хищении средств «Аэрофлота» в 90-х годах. В 2010 году Глушков получил политическое убежище в Великобритании. В марте 2017 года он был найден мёртвым в своём доме в Лондоне.

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