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Задержанный в Петербурге экстремист из Таджикистана запросил убежище в РФ

Общество

Он успел «наследить» и в России

Санкт-Петербург, 11 октября 2018, 11:35 — REGNUM  Гражданин Таджикистана, разыскиваемый правоохранительными органами этой страны за преступления экстремистского характера, задержан в Санкт-Петербурге. Как выяснилось, еще до задержания мужчина успел подать заявление с просьбой о предоставлении ему политического убежища в России.

По данным новостного агентства «Оперативное прикрытие», 39-летний иностранец был задержан 10 октября в Адмиралтейском районе за административное правонарушение.

При установлении его личности в отделе полиции выяснилось, что с декабря 2016 года мужчину разыскивает Таджикистан за возбуждение национальной расовой или религиозной вражды, совершенное организованной группой, и публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя, совершенные организованной группой.

При этом гражданин Таджикистана привлекался к уголовной ответственности и в России, за участие в преступном сообществе, и даже какое-то время находился в СИЗО, но потом оказался на свободе. 28 августа текущего года он подал прошение о признании его беженцем.

Как сообщало ИА REGNUM, группа экстремистов, преступно прикрывавшихся исламом, была осуждена на реальные сроки заключения в Санкт-Петербурге.

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Нацизм, религиозный экстремизм и борьба с ними
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