Из ростовских колоний освобождено более 240 человек

Ростов-на-Дону, , 11:37 — REGNUM В Ростовской области благодаря новому учёту времени содержания под стражей из колоний освобождено более 240 человек. Об этом ИА REGNUM проинформировали в региональном управлении ФСИН России.

В ведомстве уточнили, что в суды направлены материалы в отношении 2 тыс. 839 осужденных. По итогам рассмотрения около 1,5 тыс. дел 57 человек покинули колонию-поселение, 184 осуждённых — колонии общего режима. 1 тыс. 301 осужденному снижен срок наказания.

ИА REGNUM напоминает, что порядок зачёта времени содержания лиц под стражей до вынесения приговора и срока отбывания наказания в виде лишения свободы в России изменился летом текущего года. Соответствующий указ, вносящий изменения в статью 72 УК РФ, президент России Владимир Путин подписал 3 июля 2018 года. Перед тем, как поправки были закреплены подписью главы государства, документ был принят Госдумой РФ и одобрен Советом Федерации РФ.

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