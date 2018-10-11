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Житель Чечни извинился за хамское поведение в общественном транспорте

Общество

Молодого человека «очень сильно поругало» руководство Чечни и родители

Грозный, 11 октября 2018, 11:26 — REGNUM  Житель Чечни, бросивший банку из-под энергетика в сидящего напротив молодого человека в общественном транспорте, извинился за свой поступок. Видео извинения опубликовано 11 октября на YouTube-канале «Категория Смыслов».

«Я хочу извиниться за свой недостойный поступок, который я совершил в автобусе, бросив банку на сидящих напротив ребят и сказал «Ахмат — сила», — сказал он, добавив что его «очень сильно поругало» руководство Чечни и родители.

Напомним, ранее в интернете появилась видеозапись, на которой молодой человек бросает в сидящего напротив парня бутылку из-под напитка со словами «Ахмат — сила».

В свою очередь, глава Чечни Рамзан Кадыров предложил провинившемуся молодому человеку «немедленно, сию же минуту отозваться и первым же рейсом, где бы ни находился, прибыть в Грозный».

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