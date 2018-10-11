Участнику ИГИЛ* из Самарской области отказались смягчить наказание

Тольятти, Самарская область, , 11:10 — REGNUM Житель самарского города Тольятти не смог добиться смягчения приговора за участие в деятельности «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории Сирийской арабской республики. Об этом сообщает Верховный суд России.

С мая 2017 по март 2018 года 24-летний житель Тольятти Али Н. участвовал в деятельности организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Для этого в апреле 2017 года он специально прибыл в Сирийскую арабскую республику. В Самару тольяттинец вернулся через Стамбул, для чего в марте 2018 года пересёк сирийско-турецкую границу и заявил в Генеральное консульство России о потере документов и желании попасть домой. Оперативники регионального УФСБ задержали его в аэропорту Курумоч.

Напомним, что приволжский окружной военный суд 1 августа приговорил Али Н. к девяти годам колонии строгого режима. Обвиняемый и его адвокат попытались обжаловать приговор в Верховном суде и добиться сокращения срока наказания до пяти лет.

«В обоснование жалоб они указывают, что при назначении наказания суд не в полной мере учёл активное способствование осуждённым раскрытию и расследованию преступления, признание вины и чистосердечное раскаяние в содеянном, помощь следствию в изобличении и уголовном преследовании другого участника международной террористической организации», — сообщается в определении Верховного суда.

Однако помощь следствию и положительные характеристики обвиняемого суд первой инстанции учёл и не назначил ему штрафа, а явку с повинной не посчитали смягчающим обстоятельством, «поскольку заявление об участии в деятельности террористической организации было сделано им в связи с задержанием по подозрению в совершении этого преступления, так как признание было сделано после задержания», — уточнили в высшей судебной инстанции.

Приговор обвиняемому оставлен без изменения и вступил в законную силу.