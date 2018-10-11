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В Ярославле мошенники просят денег от имени руководителя Роспотребнадзора

Общество

И вынуждают купить «Уголок потребителя»

В Ярославле мошенники просят денег от имени руководителя Роспотребнадзора
Иллюстрация: Pixabay.com
Мошенники просят деньги у предпринимателей

Ярославль, 11 октября 2018, 11:09 — REGNUM  В Ярославле региональное Управление Роспотребнадзора предупреждает о мошенниках, которые действуют от имени руководителя ведомства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Неизвестные лица звонят в коммерческие организации Ярославской области и от имени руководителя Управления требуют выделить благотворительную помощь (естественно, в виде денежных средств) на поставку лекарств и медицинского оборудования.

Кроме того, мошенники представляются специалистами Управления, предъявляют поддельное служебное удостоверение и вынуждают руководителей коммерческих организаций купить «Уголок потребителя». В случае отказа бизнесменов пугают проверками.

«Управление информирует, что не осуществляет сбор денежных средств в том числе с целью благотворительности, а также не осуществляет реализацию на коммерческой основе печатной продукции и других товаров», — отмечают в Роспотребназоре.

Всех, кому поступают такие обращения, просят ставить в известность полицию.

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