В Instagram Кокорина появились публичные извинения

Москва, , 11:08 — REGNUM В Instagram-аккаунте футболиста Александра Кокорина появилась запись с извинениями отчима спортсмена Кирилла Логинова за поступок его пасынка. Мужчина отметил, что Кокорин собирался публично извиниться, однако не успел, поэтому Логинов делает это за него.

https://www.instagram.com/p/BoyNpVoFuYx/

Напомним, ранее в одном из кафе Москвы произошла драка с участием Кокорина и его коллеги Павла Мамаева, в результате которой пострадал чиновник Минпромторга РФ Денис Пак. Кроме того, сотрудники МВД установили причастность футболистов к избиению водителя телеведущей «Первого канала». Спортсменов задержали на 48 часов по делу о хулиганстве.

В настоящее время Кокорин и Мамаев являются подозреваемыми по уголовным делам, возбужденным по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ «Побои». Сегодня, 11 октября, пройдут очные ставки по делу футболистов. 12 октября следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении спортсменов меры пресечения.

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