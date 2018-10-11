Личный стилист принцессы Дианы скончалась на 75-м году жизни

Лондон, , 11:02 — REGNUM Сегодня, 11 октября, в Великобритании скончалась личный стилист принцессы Дианы и редакционный директор британского модного журнала Vogue Анна Харви. О печальной новости сообщается на сайте издания. Анне Харви было 74 года. О причинах смерти пока не сообщается.

«Анна Харви была одним из величайших редакторов Vogue нашего времени, — прокомментировал председатель совета директоров и главный исполнительный директор Condé Nast International Джонатан Ньюхаус. — Она обладала безупречным вкусом и непревзойденной способностью оживлять моду на страницах наших журналов».

К команде Vogue Анна Харви присоединилась в качестве редактора отдела моды в 1977 году. В то же время она работала с изданием Tatler. В 1996 году ее назначили заместителем главного редактора Vogue.

https://www.instagram.com/p/Box4nlwglvY/

Знакомство с принцессой Дианой состоялось в 1980 году. С принцессой Уэльской Харви познакомил бывший британский редактор Vogue Беатрикс Миллер. После того, как была объявлена помолвка Дианы с принцем Чарльзом, Харви должна была помочь монаршей особе с имиджем.

«Я дрожал, как лист», — сказала Харви о своей первой встрече с принцессой.

С тех пор именно она помогала монаршей особе создавать неповторимый имидж.

Как сообщало ИА REGNUM, принцесса Диана погибла 31 августа 1997 года в Париже. Лимузин, в котором она ехала с другом Доди Аль-Файедом, на большой скорости врезался в одну из опор автомобильного туннеля в центре французской столицы. Также на месте аварии скончались друг принцессы и шофёр Пол Анри.