В Киеве в знак протеста против подорожания топлива заблокировали улицы

Киев, , 11:20 — REGNUM Владельцы автомобилей с европейскими номерами провели акцию протеста в Киеве против повышения цен на топливо, сообщает 11 октября УНИАН.

Согласно сообщению, в 09:00 протестующие вышли на улицы и заблокировали автомобильное движение по ним, оставив лишь одну полосу для проезда машин. Акцию протеста организует движение «АвтоЕвроСила», членами которой являются владельцы автомобилей с еврономерами.

Напомним, автовладельцы на еврономерах регулярно выходят на протестные акции на Украине. В частности, граждан волнует вопрос растаможивания автомобилей, поскольку стоимость «растаможки» иногда может превышать цену самого автомобиля. Так, летом владельцы подобных автомобилей заблокировали все выходы из украинского парламента, требуя, чтобы депутаты, наконец, рассмотрели проблему с автомобилями на еврономерах.