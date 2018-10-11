Онлайн-покупателей в РФ хотят оградить от опасных детских товаров из Китая

Москва, , 10:44 — REGNUM В России объявления на интернет-площадках о продаже несертифицированных детских товаров могут попасть под блокировку. Именно на этом настаивает уполномоченная при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнцова. С соответствующим письмом детский омбудсмен в сентябре 2018 года обратилась в Генеральную прокуратуру РФ.

Читайте также: В России за год изъято из продажи более 500 видов китайских игрушек

Кузнецова высказала озабоченность проблемой продажи через интернет детских товаров из-за рубежа, которые могут представлять потенциальную опасность. Речь идёт о несертефицированных товарах для детей, пишет газета «Коммерсантъ».

Ранее по теме: В Госдуме предлагают ужесточить требования к детским игрушкам

Уполномоченная просит надзорное ведомство обратится в суд с целью признать запрещенными объявления о продаже детских товаров с нарушением требований таможенных регламентов. В их числе, в частности, посуда из меламина и поликарбоната, а также головные уборы для новорожденных из синтетики.

Отмечается, что под запрет могут попасть отдельные объявления на AliExpress, «Яндекс.Маркет» и других площадках. При этом сами представители торговых площадок обвинения в размещении объявлений об опасных для детей товарах отвергли, заявив, что активно выявляют подобные случаи и исключают потенциальных нарушителей из ассортимента.

Как сообщало ИА REGNUM, в России только с 2016 по 2017 год было выявлено более тысячи наименований китайской продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов. Наибольший объём — около 52% — приходится на игрушки, почти 27% выявленной несоответствующей продукции — на продукцию легкой промышленности, также около 16% на продукцию, предназначенную для детей и подростков, и около 5% продукции с нарушениями — на пищевую продукцию.

Читайте ранее в этом сюжете: AliExpress запускает в РФ дискаунтер с товарами до 600 рублей