Прокуратура заинтересовалась загрязнением рек на Урале

Североуральск, Свердловская область, , 10:32 — REGNUM В Свердловской области прокуратура заинтересовалась сообщениями СМИ о загрязнении рек. Отобраны пробы воды, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве.

Речь идёт о реках Тальтия и Ивдель, в районе которых свою деятельность ведёт ОАО «Святогор». Сообщения в СМИ появились в начале октября. Сообщалось, что эти реки якобы загрязнены.

4 октября пробы воды были взяты в районе заповедника «Денежкин камень». Сейчас их направили на исследование. Результатов пока нет.

А затем ситуацию обсудили с участием ОАО «Святогор» и администрацией Североуральского городского округа. В итоге было достигнуто понимание о необходимости дополнительных проверок. В частности, предстоит обследовать недра.

Отметим, состояние водных ресурсов Свердловской области далеко от идеального. В июле без воды остался Североуральск. Причиной стало то, что в русле реки Калья произошёл провал грунта. В итоге неочищенная вода хлынула в водопроводов и пить воду из-под крана стало опасно.