Тюменскую поликлинику наказывают за имя конкурента

Тюмень, , 10:42 — REGNUM В Тюменской области за нарушение рекламного законодательства привлекается поликлиника «Доктор А». Медицинская организация в своём рекламном радиоролике, по мнению антимонопольщиков, воспользовалась репутацией «Центра Мед+» для привлечения клиентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФАС по региону.

Тюменское радио выпустило рекламный ролик: «Внимание!!! Мы переехали! Все специалисты клиники «Центр Мед» ждут своих клиентов на Московском тракте 121/3 в клинике «Доктор А».

Тем временем ООО «Центр-Мед+» только приступало к добровольной ликвидации.

«На момент выхода рекламы 24 сотрудника «Центр Мед+» не были трудоустроены. А это обозначает, что информация о том, что «все специалисты клиники «Центр Мед+» ждут своих клиентов в клинике «Доктор А», является недостоверной и нарушает требования закона о рекламе», — пояснила заместитель руководителя Тюменского УФАС России Светлана Марчук. .

В настоящий момент реклама снята с трансляции. Но поликлинике «Доктор А» грозит штраф за нарушение рекламного законодательства в размере от 100 до 500 тысяч рублей.