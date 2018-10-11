На трех станциях метро Петербурга вместо трех эскалаторов поставят четыре

Санкт-Петербург, , 10:32 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга объявили три открытых конкурса на разработку проектной документации полной замены эскалаторов на трех станция Петербургского метрополитена — Площадь Ленина-2», «Площадь Восстания-1» и «Кировский завод». Во всех трех случаях имеющиеся три эскалатора предстоит поменять на четыре.

«Данное решение обусловлено требованиями нормативной документации, а также необходимостью роста пропускной способности этих станций метро», — пояснили в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Одновременно планируется частично заменить конструкции наклонного хода и вестибюля на этих станциях.

Для вестибюля станции «Площадь Ленина-2» подрядчик должен разработать проектную документацию до 13 сентября 2019 года, начальная (максимальная) стоимость работ составляет 24,8 млн рублей.

На такие же проектные работы по станции «Площадь Восстания-1» выделено 23,8 млн рублей, работы нужно выполнить не позднее 13 сентября 2019 года.

На проект замены эскалаторов с частичной заменой наклонного хода станции метро «Кировский завод» определено 22,7 млн рублей. Проект должен быть представлен не позднее 5 сентября 2019 года. Отметим, что эта станция, в отличие от двух упомянутых выше, имеет только один выход на поверхность, а значит на период замены эскалаторов будет полностью закрыта для пассажиров.

Сроки проведения самих работ по замене эскалаторов и реконструкции наклонных ходов станций «Площадь Ленина-2», «Площадь Восстания-1» и «Кировский завод» будут определены вместе в «Петербургским метрополитеном» только после проведения проектирования, то есть, не раньше, чем через год.

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Напомним, в Санкт-Петербурге решено в период жо 2027 года построить второй вестибюль станции метро «Балтийская» на первой (красной) линии. В новом вестибюле будет сразу четыре эскалатора.

Как сообщало ИА REGNUM, станции метро «Проспект Славы», «Дунайская», «Шушары» на пятой (фиолетовой) линии будут открыты до конца 2018 года в Санкт-Петербурге. Одновременно будет введено в эксплуатацию электродепо «Южное» на том же Фрунзенском радиусе пятой линии Петербургского метрополитена.

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