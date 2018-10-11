Конституционная реформа может привести к полной смене системы госустройства

Новосибирск, , 10:21 — REGNUM Конституционная реформа, которая, возможно, зреет в качестве «точечных» по Валерию Зорькину мероприятий, может привести к полной смене системы государственного устройства и введению государственной идеологии, считает старший преподаватель кафедры теории и истории государства и права Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ) Николай Украинцев. Такое мнение Украинцев высказал, комментируя ИА REGNUM заявление председателя Конституционного суда Российской Федерации о том, что Конституция страны нуждается в «точечных изменениях».

Напомним, по словам Валерия Зорькина, в Конституции РФ есть определённые недостатки. Так, в ней отсутствует должный баланс в системе сдержек и противовесов и наблюдается четкий крен в сторону исполнительной ветви власти. Кроме того, недостаточно чётко прописаны разграничения полномочий между президентом и правительством, нет чёткости в определении статуса Администрации президента и полномочий Генеральной прокуратуры.

Читайте также: Зорькин: Конституции России нужны точечные изменения

«Конфигурация грядущих изменений Конституции РФ будет ясна после соединения этих самых точек в единый рисунок, но уже сейчас очерчены Зорькиным «проблемные» места Конституции РФ, где будут очевидны «точечные» спецмероприятия. Например, одна из основ конституционного строя Российской Федерации — это местное самоуправление, определяется как «лишь нижнее, локальное звено власти». Сложно не согласиться с Валерием Зорькиным, что «заложенный в Конституции глубокий смысл позволяет адаптировать этот текст к меняющимся социально-правовым реалиям», вот только реалии, на мой взгляд, должны соответствовать конституционным основам, исходя из ответственности за свою родину перед нынешним и будущими поколениями, а не в угоду сиюминутным интересам», — сказал Николай Украинцев.

Отметим, что Валерий Зорькин ранее отметил, что для исправления существующих в основном законе страны недостатков не нужно создавать новую Конституцию и вполне можно обойтись точечными изменениями действующей.