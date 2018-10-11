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Папа римский не приемлет аборты во имя защиты «человеческих прав»

Общество

Понтифик произнес проповедь в Ватикане в защиту человеческой жизни

Ватикан, 11 октября 2018, 09:59 — REGNUM  Папа римский Франциск сравнил аборты с платой наемному убийце с целью избавиться от проблемы, пишет газета El Mundo.

10 октября папа римский Франциск во время традиционной общей аудиенции осудил аборты. Он призвал отказаться от «подавления человеческой жизни в утробе матери во имя защиты других прав».

«Все зло в мире, начиная от войн до культуры отрицания, можно свести к презрению к жизни, — сказал понтифик. — Как может быть терапевтическим, гражданским или просто человечным акт, который подавляет невинную и беззащитную жизнь в ее начале?»

«Идолы этого мира: деньги, сила и успех — неправильные параметры для оценки жизни», — ответил он.

Как сообщало ИА REGNUM, этим летом понтифик изменил катехизис католической церкви. Теперь церковь считает неприемлемой смертную казнь и рекомендует всем странам отказаться от такой практики.

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