В Алма-Ате простились с писателем Шерханом Муртазой

Алма-Ата, Казахстан, , 09:56 — REGNUM В государственном академическом театре драмы имени М. Ауэзова в Алма-Ате состоялась церемония прощания с писателем и журналистом Шерханом Муртазой, сообщает 11 октября агентство «Казинформ».

В траурной церемонии приняли участие аким (мэр) города Бауыржан Байбек, министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы, а также представители интеллигенции.

Напомним, Шерхан Муртаза скончался 9 октября на 86-м году жизни. Он родился 28 сентября 1932 года в Джувалинском районе Джамбулской области.

В 1955 году писатель окончил факультет журналистики Московского государственного университета. В разные годы Муртаза работал редактором, литературным сотрудником, собственным корреспондентом различных изданий.

После распада СССР Шерхан Муртаза занимал должность председателя Государственного комитета телерадиовещания Казахстана. После 1995 года писатель занимался творческой деятельностью.